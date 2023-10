Un posto al sole | tutte le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La soap opera Unalci regalerà un’altra settimana ricca di colpi di scena, con le puntate in onda dal 16 al 20alle 20:50 su Rai3. Ecco un’anteprima di cosa accadrà nei prossimi episodi. Le anticipazione della settimana di UnalLunedì 16– Clara alle prese con Eduardo, Viola e Giancarlo cercano la stabilità Nella puntata in onda lunedì, Clara si troverà ad affrontare la presenza costante di Eduardo nonostante la fine della loro relazione, mentre Viola, sempre più coinvolta con Damiano, inizierà a sperimentare problemi nella sua vita quotidiana. Nel frattempo, Giancarlo riuscirà a guadagnare la fiducia e la simpatia di Otello, ma sembrerà che il vero problema sia la relazione tra lui e ...

La7 " Otto e mezzo ha avuto spettatori (%); Rai Tre " Unalha appassionato spettatori (%); Rai Tre " Il Cavallo e la Torre ha interessato spettatori (%); Tv8 " Uefa Europa League ha ...

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 12 ottobre: Giulia scopre che Luca le sta nascondendo qualcosa ilmessaggero.it

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 ottobre 2023: Viola e Damiano di ... ComingSoon.it

Se la cava piuttosto bene invece Jorge Martin, costante e veloce sul ritmo, che l’ha portato al quinto posto, nella giornata in cui l’Aprilia ha sbancato il tavolo lanciando in vetta Aleix Espargarò ...Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a ...