Un Posto al Sole Anticipazioni | Coppia che scoppia a Palazzo Palladini? Tra Silvia e Giancarlo è crisi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ledi Unalci rivelano che trac'è aria di. Lasta per sre? Michele avrà qualche chance di riavvicinarsi all'ex marito? Vediamo cosa succederà nelle prossime puntate della Soap, in onda su Rai3.

A Palazzo Palladini c'è aria di crisi . Una coppia di Unalpotrebbe scoppiare da un momento all'altro e rivoluzionare le trame della Soap , dando campo libero a un personaggio molto amato. Stiamo parlando di Silvia e Giancarlo , riunitisi da ...

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 12 ottobre: Giulia scopre che Luca le sta nascondendo qualcosa ilmessaggero.it

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 ottobre 2023: Viola e Damiano di ... ComingSoon.it

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ott - 'Noi siamo a posto: per legge dobbiamo accantonare il 70% dei nostri utili e di solito, anzi sempre, accantoniamo piu' del 90%'. Cosi' il presidente d ...Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Silvia e Giancarlo c'è aria di crisi. La coppia sta per scoppiare Michele avrà qualche chance di riavvicinarsi all'ex marito Vediamo cosa suc ...