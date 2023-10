Un posto al sole | anticipazioni 13 ottobre 2023 | Viola rivede Damiano

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 13 ottobre 2023)Bruni rivedrànella puntata di Unaldi venerdì 13. La professoressa, di recente, si era convinta che il poliziotto si fosse lasciato corrompere da Eduardo Sabbiese e avesse deciso di lavorare per la malavita. Rosa, però, le ha detto che, in realtà, Renda sta portando avanti un'operazione molto rischiosa per incastrare Eduardo e il suo clan, dal momento che si è infiltrato all'interno del gruppo per raccogliere le prove contro Sabbiese e sgominare la sua banda. La Picariello, ancora profondamente innamorata die in apprensione per la sua incolumità, ha sollecitato la Bruni a parlare con lui per convincerlo a rinunciare al suo incarico., a quel punto, ha avuto un confronto con Renda, ma quel momento ...