Un piccolo meteorite nei cieli di Sardegna | cosa fare e come comportarsi se lo si trova

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Unbolide è caduto in, in particolare a circa 1,1 km a nord-ovest del centro di Armungia, paesino di 400 abitanti a 65 km da Cagliari. Ne informa la rete Prisma-Inaf Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera. Secondo le stime degli studiosi dell’Inaf è “un oggettoche però vale la pena cercare”. Il bolide è caduto l’8 ottobre alle 21.53. “Tutto è iniziato con la ripresa del fireball, denominato IT20231008T215330, in oggetto da parte di due camere Prisma sarde, quella del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu. La traccia è molto breve perché la traiettoria era molto inclinata rispetto alla superficie terrestre – spiegano gli esperti – In un fireball quello che conta per ricostruire la dinamica è soprattutto la velocità: all’inizio della traiettoria luminosa il meteoroide si ...