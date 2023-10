Un mese ad alta tensione per il debito italiano Il calendario delle pronunce delle agenzie di rating | si comincia il 20 ottobre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La prima data cerchiata in rosso suldel ministero dell’Economia è quella di venerdì prossimo 20. È il giorno in cui l’agenzia distatunitense Standard and Poor’s sirà sull’affidabilità dell’Italia comere, più semplicemente aggiornerà il suo giudizio di, attualmente BBB con outlook (ossia la valutazione sulle prospettive) stabile. L’aggiornamento delavviene dopo che è stata presentata la nota di aggiornamento sui conti pubblici in cui il governo indica un aumento dei deficit ein rapporto al Pil nel 2024, uno dei principali parametri pe valutare la solidità finanziaria, e quindi l’affidabilità, di un paese. Il 10 novembre ad esprimersi sarà invece la più piccola ...