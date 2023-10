Un giudice di Potenza non convalida il trattenimento di un migrante tunisino

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un'altra sentenza rimarca l'illegittimità del decreto Cutro suldei migranti nei Cpr. Ildel Tribunale di, Filippo Palumbo non hato il, disposto dal questore di Forlì, di un cittadinorichiedente asilo nel Cpr di Palazzo San Gervasio...

Non c'è solo il tribunale di Catania a demolire il decreto Cutro. Anche ildel Tribunale diFilippo Palumbo non ha convalidato il trattenimento, disposto dal questore di Forlì, di un cittadino tunisino richiedente asilo nel Cpr di Palazzo San Gervasio (...

I giudici di Potenza e Catania non convalidano altri trattenimenti di alcuni migranti Il Fatto Quotidiano

Giudice di Potenza non convalida trattenimento di un tunisino - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il giudice del Tribunale di Potenza Filippo Palumbo non ha convalidato il trattenimento, disposto dal questore di Forlì, di un cittadino tunisino richiedente asilo nel Cpr di Palazzo San Gervasio ...Trattenimento dei migranti nei centri per il rimpatrio: arrivano nuovi stop dai giudici competenti. Ci sono due provvedimenti: uno in Basilicata e un altro a Catania dove si era già ...