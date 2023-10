Ultimo weekend di sole e caldo | si toccano ancora i 27 gradi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un’estesa area anticiclonica sull’Europa centro-meridionale, garantirà sulla nostra regione tempo stabile e, specialmente nei valori massimi. Da settimana prossima, l’arrivo di correnti più umide nord-occidentali, porteranno un aumento dell’instabilità sulla nostra regione e una diminuzione delle temperature. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Gabriele Galastro. Venerdì 13 ottobre 2023 Tempo Previsto: Nel primo mattino possibili nebbie o foschie nei settori padani meridionali. Per l’intera giornata su tutta la regione tempoggiato col transito di qualche velatura.Temperature: Minime comprese tra 14 e 17°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 24 e 27°C.Venti: In pianura deboli da sud-ovest, in quota deboli da sud-ovest. Sabato 14 ottobre 2023 Tempo Previsto: Per ...