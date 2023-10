Ultime Notizie Serie A | le parole di Ronaldinho Le ultime novità sul caso scommesse

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: Fagioli, Zaniolo e Tonali non sarebbero gli unici, lista destinata ad allungarsi I nomi di Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali non sarebbero gli unici coinvolti nel. La lista è destinata ad allungarsi.: «Al Milan ho passato due anni e mezzo indimenticabili», ex giocatore, ha parlato direttamente dal palco del Festival dello Sport della sua passata esperienza con il Milan. Corona in Questura a Milano: «Interrogato come persona informata sui fatti delFagioli» Corona in Questura a Milano: ...