Ultime Notizie Roma del 13-10-2023 ore 19 | 10

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Esercito Italiano sta colpendo con l’artiglieria il territorio libanese l’ho fatto sapere il portavoce militare spiegando che l’azione in risposta a un’esplosione alla barriera di sicurezza adiacente la comunità di Anita al confine con il libro Inoltre aggiunto è stato attivato un allarme riguardante l’infiltrazione di terroristi nella comunità i soldati stanno talmente perlustrando l’area abbiamo ora in Francia momenti di questa mattina né Lucio pubblico Gambetta Carnot di Aracne nord della Francia un uomo armato di coltello al grido di Allah Akbar A Pignata morto l’insegnante all’interno dell’edificio scolastico almeno 2 persone sono rimaste ferite si tratta di un altro professore insegnante di un agente della sicurezza accoltellato più volte che è in ...

Il fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Torino, le rivelazioni di Fabrizio Corona che fa nomi e cognomi dei calciatori coinvolti, la polizia che bussa a Coverciano nel ritiro della Nazionale ...

Guerra Israele-Hamas, Tel Aviv: via da Gaza. Raid israeliano in Libano Sky Tg24

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Esercito israeliano: «Incursioni di terra a Gaza in cerca... Corriere della Sera

Vasco Rossi domina, sia tra i concerti con più spettatori che tra quelli con la maggior spesa al botteghino. Ecco gli altri artisti italiani in top 10 e i numeri di un grande anno di musica dal vivo ...