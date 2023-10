Ultime Notizie Roma del 13-10-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ancora lanci di razzi su Israele con le sirene che risuonano nel centro del paese hamas Rivendica Angy come risposta ai civili uccisi nei Raid aerei della notte sulla striscia più di 50 vittime mentre in totale numero di morti a Gaza in questi giorni di guerra raggiunge quota 1300 anche il bilancio delle vittime israeliane e te invece a 1300 con circa 3300 feriti 28 in condizioni critiche i treni Promette che Gazza non arriveranno acqua Lucio carburanti finché gli ortaggi non saranno stati rilasciati l’esercito riferisce che hamas portava bandiere dell’isis nell’attacco archibus di sabato scorso di ripiegare i servizi lungo le città sul confine con il Libano il governo italiano non ha confermato la notizia secondo cui militanti via avrebbero decapitato alcuni bambini ...