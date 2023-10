Ultime Notizie Roma del 13-10-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio a Massa conferma di avere nelle sue mani col 320 prigionieri lo ha fatto sapere la TV italiana canna citando Il portavoce della Fazione palestinese abdellatif calma la politica in primo piano La presidente del consiglio Giorgia Meloni è arrivata alle scuole centrali antincendi diCapannelle per il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana di 623 allievi vigili del fuoco tra cui 31 donne oltre €15 pompieri valdostani che prenderanno servizio nel corpo della loro regione accompagnata dal Ministro dell’Interno Matteo piantedosi la presidente del consiglio ha passato in rassegna i vigili del fuoco schierati Per poi salire sul palco per assistere alla cerimonia chi si tiene nel piazzale d’onore della struttura il numero di persone uccise ...