Ultime Notizie Roma del 13-10-2023 ore 12 | 10

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio pesanti bombardamenti israeliani hanno colpito nella notte la striscia di Gaza in particolare nei pressi dei Confini lo testimoniano video postati sui social residenti una nota dell’ Aeronautica israeliana anche di notte in qualsiasi centinaia di aerei app continuo da attaccare con forte a danneggiare gravemente la capacità del nemico e il commento un video postato davvero nautiche Seriana sui social Israele afferma di aver sganciato in sti giorni se mi gomme per un peso di 4000 tonnellate sugli obiettivi di hamas Gaza colpendo oltre 3600 obiettivi a Massa rivendicato il lancio di almeno 150 razzi sulla città di ascalon iniziato l’esodo Gaza City dei civili come richiesto dei tre le Intanto il ministro degli Esteri italiano Antonio tajani visita nello stato ...