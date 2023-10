Ultime Notizie Roma del 13-10-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona giorno della Visitazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente Listerine apertura mamma se vuole solo distruggere Israele e uccidere gli ebrei così il segretario di stato statunitense Antony blinken da Tel Aviv dove ha incontrato il primo ministro Italia Benjamin Netanyahu nessun paese può tollerare il massacro dei propri cittadini aggiunto sottolineando quello che serve il diritto di difendersi a Massa deve essere schiacciato come l’isis ha detto ancora Nathan nella conferenza stampa intanto secondo lenews su un presunto Raid aereo israeliano ha messo fuori uso ieri gli aeroporti internazionali di Damasco e Aleppo l’ho riferito l’agenzia di stampa di Diana che cita fonti militari secondo cui non si registrano Damasco accusato Israele dell’attacco ma Tel Aviv e non commenta ...