UFFICIALE – Juventus | contatti tempestivi con la FIGC per Fagioli

Leggi su inter-news

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Laha deciso di rispondere a ciò che è uscito nelle ultime ore sul proprio conto riguardo il caso. Di seguito il comunicatodel club. COMUNICATO – In merito a quanto riportato da alcuni organi di informazioneFC precisa che non appena ricevuto notizia di un possibile coinvolgimento del proprio tesserato Nicolòsul tema delle scommesse ha immediatamente e tempestivamente preso contatto con la Procura Federale della. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati