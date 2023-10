Udine | contributi per attività culturali per il periodo di Natale

Leggi su udine20

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il Comune diha pubblicato il bando per l’assegnazione diad hoc per l’organizzazione diper ildi. L’avviso è a disposizione di operatori professionistici e associazioni di volontariato, che avranno il ruolo di animare culturalmente il centro cittadino ed i quartieri prima, durante e dopo le festività natalizie, nell’arco di due mesi, dal 15 di novembre al 15 di gennaio 2024. Associazioni, Pro Loco e parrocchie cittadine, in continuità con le linee guida degli scorsi anni e quindi senza sostanziali modifiche, potranno organizzare eventi di musica, teatro, cinema, danza, spettacolo dal vivo fino alla cultura locale, popolare ed etnografica. L’intento è quello di vivacizzare in particolare i quartieri ...