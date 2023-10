Turismo | il pamphlet dell' imprenditore Baccuini | hospitality 4 0 e hi-tech per rinascita del settore

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Labitalia) - 'Io sono. L'Italia non è una Repubblica fondata sul, ma dovrebbe esserlo'. E' il titolo del volume di Andreae destination designer, uscito per Gribaudo. Più che un libro, un vero e proprio"per contribuire ad arginare il declino turistico'Italia", spiega l'autore che promette una "rivoluzione copernicana" attraverso le sue testi innovative. Punto di partenza i dati relativi all'ultima stagione. Quella che è appena terminata, infatti, è stata battezzata dai media come “l'estate dela metà”, con gli italiani alle prese con un aumento esponenziale e poco giustificato dei prezzi a fronte di servizi immutati se non peggiorati, e costretti ad accorciare le vacanze. E non va meglio per i ...