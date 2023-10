Turchia vs Lettonia – probabili formazioni

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dopo un inizio superbo sotto la nuova gestione a metà settimana, laè a un passo dalla qualificazione a Euro 2024 e si prepara a ospitare ladomenica 15 ottobre. Le due nazioni si incontrano a Konya dopo aver sconvolto i pronostici con la vittoria di giovedì, e alla squadra di Vincenzo Montella potrebbe bastare un punto per assicurarsi un posto alle finali del prossimo anno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLe prime due del Gruppo D si sono incontrate giovedì sera a Osijek, dove la Croazia ha ospitato la, con le squadre appaiate a 10 punti a testa. La squadra di casa non aveva mai perso in ...

- Armenia 2 - 0 Marcatori : 39' Ikaunieks, 68' Balodis Croazia -0 - 1 Marcatore : 30' Ylmaz Classifica :13, Croazia 10, Armenia 7, Galles 7,3. Girone E. Far Oer - ...

Sabato alle 20.45 non saranno le squadre di Serie A a scendere in campo, bensì la Nazionale Azzurra di Luciano Spalletti. Protagonisti del weekend, infatti, saranno i match di qualificazione a Euro 20 ...Buona la prima per Montella sulla panchina della Turchia, che strappa i tre punti in Croazia ... la storia e le idee dell'allenatore di Malta Un altro regalo arriva dalla Lettonia, che ferma l’Armenia ...