Tunisia | la prima linea dei migranti

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In questo Paese africano giungono via terra, da Libia e Algeria, sognando un irreale Eldorado europeo. Sono migliaia (oltre 53 mila quelli intercettati finora sui barchini, ma 88 mila già arrivati in Italia), pieni di rabbia e disperazione. Spesso armati e pronti a dare battaglia se bloccati in mare, come racconta l’inviato di Panorama. Le impronte nel deserto fra Libia enon lasciano dubbi: alcunihanno passato clandestinamente il confine camminando scalzi nella sabbia. Una figura avanza a piedi, cappellino in testa per proteggersi dal sole, maglietta nera, jeans e scarpe da ginnastica. Abdul-Mahdi, 20 anni, è fuggito dal Sudan travolto dalla guerra civile. «Arrivo dalla Libia e cammino da due giorni» dice, senza neanche uno zainetto, con la pelle nera offuscata dalla sabbia sollevata dal vento. La sua meta è Zarzis, la città nel sud ...