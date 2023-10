Tufo pubblica Domani allo stesso posto | il suo nuovo singolo

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è il quarto e ultimo capitolo delprogetto artistico targatoIl cantautoreha raccontato il suo universo sentimentale fatto di amore carnale, incomunicabilità, sensi di colpa, ricerca di un brivido e relazioni in bilico tra affetto e disimpegno. Scritta in un periodo complicato della sua esistenza, quando era alla ricerca di risposte e di un equilibrio,mette in musica un tormento interiore invitando l’amata a mettersi nei suoi panni e provare a condividere debolezze e prospettive e non solo il proprio corpo, perché dietro la maschera si nasconde un ragazzo sensibile e bisognoso di una stabilità affettiva. Cosa unisce ilcon i tre precedenti L’ambientazione ...