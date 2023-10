TS – cosa rischiano i club dei giocatori coinvolti?

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) 2023-10-13 20:35:39 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Il mondo del calcio è travolto dallo scandalo deiscommettitori. Ogni giorno escono nuovi nomi e si inseguono voci su un numero molto alto di potenziali altri indagati dalla Procura di Torino da cui è partita l’indagine.i calciatori è chiaro: se hanno scommesso sul calcio una squalifica molto lunga (almeno tre anni) ancora più grave se la partita sulla quale hanno puntato li vedeva. Ma iqual? La risposta è no. Perché solo in caso venisse provato che il risultato di una partita è stato truccato con la collaborazione dei dirigenti scatterebbero sanzioni per i. E, per quanto ne sappiamo, non esistono ipotesi ...