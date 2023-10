Triathlon | gli Azzurri in Coppa del Mondo | dal 14 al 15 ottobre sulle distanze olimpiche

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sta per arrivare un altro importante appuntamento per ilazzurro. Sei atleti della Nazionale Italiana saranno impegnati nella tappa dideldi Chengdu e Brasilia. Tra loro, 4 donne e 4 uomini, scenderanno in gara dal 14 al 15. A partire dalle ore 05,45 (ora italiana) Bianca Seregni e Ilaria Zane saranno impegnate in Cina. Alice Betto, Verena Steinhauser, Alessio Crociani e Michele Sarzilla scenderanno in gara invece a Brasilia. Sia la prova maschile che quella femminile si svolgerà domenica 15alle 12 e alle 15. Sia in Cina sia in Brasile si gareggerà su distanza olimpica (1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa). Foto FITRI