Treviso | “spogliano” le compagne di classe con un’app e poi condividono le foto

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 Tra le tante app che si stanno diffondendo tra i giovani ce ne sono alcune molto controverse e discutibili, come Bikinioff,licazione che di fatto “spoglia” le donne mostrandole in Senza veli, anche se si tratta ovviamente difalse. Con quest’app un’insegnante pontina fu “spogliata” e le suefinirono addirittura su un sito per adulti. Qualcosa di molto simile è accaduto in ben due scuole di, una scuola media e un liceo, dove due ragazze sono state “spogliate” cone le loroin Senza veli (naturalmente sempre finte) hanno iniziato a circolare tra i ragazzi. Ragazze “spogliate” con l’app Come riporta il Gazzettino le due ragazze hanno scoperto lee i genitori, furiosi, hanno prima segnalato ...