Trevisan-Siniakova in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Hong Kong 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Martinase la vedrà contro Katerinanella semifinale del WTA 250 di(cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città asiatica. Dopo la vittoria ai danni di Mertens che le ha permesso di rientrare tra le prime 40 del mondo, la giocatrice azzurra è pronta a tornare in campo per andare a caccia del pass per la finale. L’ultimo ostacolo che la separa dall’atto conclusivo del torneo risponde al nome della ceca, reduce da una bella vittoria contro Pavlyuchenkova. 1-1 i precedenti tra le due, andati in scena entrambi nel 2022 e sul cemento: match che si preannuncia dunque equilibrato e tutto da vivere. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo sabato 14 ottobre, ...