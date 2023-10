Trend contagi covid in decrescita | salgono i ricoveri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, dal 5 all'11 ottobre sono stati 41.626 i nuovi casi positivi al-19, con una variazione del -5,7% rispetto ai 44.139 della settimana precedente. Aumentano i deceduti: 161 con una variazione di +17,5% rispetto alla settimana precedente, quando erano 137. Sono poi 270.011 i tamponi effettuati con una variazione del -0,3% rispetto alla settimana precedente quando il numero si attestava a 270.748. Il tasso di positività è del 15,4% con una variazione di -0,9% rispetto al 16,3% dei sette giorni prima. Inoltre si segnala che il tasso di occupazione in area medica sale a 5,8% (3.589 ricoverati), rispetto a 5,0% al 4 ottobre, così come il tasso di occupazione in terapia intensiva all'1,3% (118 ricoverati), rispetto all'1,1% sempre al 4 ottobre. “Ildi questa ...