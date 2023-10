(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un giovane immigrato del Burkina Faso è statoda duea Rotondi, in provincia di Avellino. Il 25enne era incletta e risiedeva nel centro di accoglienza di Capizze, a pochi ...

Secondo quanto si è appreso, attorno alle 5, il giovane, dopo essere stato investito da una prima auto, sarebbe stato, quando era ancora vivo, da un'altra auto che a sua volta si è dileguata.

Travolto in bici da auto pirata, ucciso da seconda vettura Agenzia ANSA

Incidente nell'Avellinese, 25enne in bicicletta travolto e ucciso da un'auto Sky Tg24

Un giovane extracomunitario a bordo di una bici è stato investito mortalmente a Campizze di Rotondi. Sul posto i Carabinieri. Il ragazzo deceduto è originario del… Leggi ...Un giovane immigrato del Burkina Faso è stato travolto e ucciso da due auto a Rotondi, in provincia di Avellino. Il 25enne era in bicicletta e risiedeva nel centro di accoglienza di Capizze, a pochi c ...