Traffico Roma del 13-10-2023 ore 19 | 00

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Luceverdema pomeriggio dalla redazione chiusa al transito via Ostiense per incidente poco dopo il video con il raccordo anulare verso Ostia code a partire da via del Fosso del Torrino ripercussioni sul Raccordo Anulare auto in fila lungo la carreggiata esterna tra via della Pisana e via del Mare code a tratti perintenso tra via Laurentina e per Napoli file anche nel quadrante Nord tra via Cassia e via Salaria ed ancora tra Bufalotta e via Prenestina in carreggiata interna file sullaFiumicino verso tra via della Magliana & via del Cappellaccioin coda su via Pontina tra Spinaceto e raccordo versoin tangenziale est e rallentamenti tra viale Castrense del b24 verso lo stadio Olimpico coda invece tra Corso di Francia & via Salaria in direzione San Giovanni La ...