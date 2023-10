Traffico Roma del 13-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Luceverdema pomeriggio dalla redazione ad Ostia AnticaIncoronato su via della Scafa in corrispondenza del ponte della Scafa difficoltà di circolazione nei due sensi di marcia sul Raccordo Anulareintenso e code a tratti tra laFiumicino e il bivio per Napoli in carreggiata esterna code a tratti anche nel quadrante Nord tra via Cassia 24L’Aquila in carreggiata interna incidente sul percorso Urbano della A24 tra la tangenziale di a Fiorentini ripercussioni sulla stessa tangenziale da Viale Castro al bivio autostradaleincolonnato anche verso il centro a partire da via Fiorentini code a tratti sulla tangenziale est tra via del Foro Italico e via Salaria in direzione San Giovanni segnalate code per incidente dalla polizia locale su via ...