Traffico Roma del 13-10-2023 ore 13 | 30

(Di venerdì 13 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneintenso sulla Grande Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata esterna tra l’uscita per Pomezia via Appia in interna si rallenta tra Flaminia e salari rallentamenti sono segnalati anche sulla tangenziale Tra Corso Francia e via Salaria verso San Giovanni è in via di Boccea in prossimità di via Nazareth i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità