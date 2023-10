Traffico Roma del 13-10-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna si rallenta trapezio ab se i salari e da via Laurentina a via Ostiense in esterna abbiamo code a tratti tra laFiumicino via Ostiense e da Prenestina Nomentana rallentamenti sul percorso Urbano della A24 sono segnalati da Tor Cervara al Raccordo direzione fuorie da via Palmiro Togliatti alla tangenziale verso il centro in tangenziale rallentamenti tra Tiburtina Portonaccio e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è da Largo Passamonti a viale Castrense verso San Giovanni si rallenta anche in via della Pineta Sacchetti e tra via Clemente XII e Agostino Gemelli e in via Portuense da viale Isacco Newton a Largo La Loggia i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto a più ...