Traffico Roma del 13-10-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 13 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta in via Flaminia dal raccordo via dei Due Ponti in via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla Cassia dalla Storta alla Giustiniana trafficata a via Nomentana 3 Tor Lupara Colleverde ci sono incolonnamenti sull’intero percorso Urbano della A24 dalla raccordo dalla tangenziale verso il centro e sulla diramazione disud da Torrenova al Raccordo Anulare per le 20 poi sul raccordo in carreggiata interna tra Casilina Appia in esterna da Prenestina allo svincolo della A24 è la zona sud disi rallenta sulla Pontina da Castelno a Castel di Decima e sulla Cristoforo Colombo da via Ermanno Wolf Ferrari a via di Malafede i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e ...