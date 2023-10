Toto Schillaci al Clover di San Giustino | calcio | musica anni ’90 e grandi ospiti

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È attesa una serata epica aldi San, in programma sabato 14 ottobre, quando il celebre locale si trasformerà nel party Notti Magiche. Questo evento speciale sarà dedicato alla combinazione esplosiva di’90, con una serie di sorprese estraordinari. Il testimonial e ospite d’eccezione della serata sarà nientemeno che il campione di, noto in tutto il mondo per le sue gesta calcistiche, famoso per il suo ruolo chiave nella Coppa del Mondo FIFA 1990 in Italia, dove è stato il capocannoniere del torneo e ha portato l’Italia in semifinale. Il tema calcistico si rifletterà nell’animazione che coinvolgerà tutto il. I clienti saranno invitati a ...