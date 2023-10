Torta di zucca con noci | la faccio con farina integrale Ha un sapore irresistibile

Leggi su donnaup

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un dolce autunnale da fare in modo facile e veloce direttamente nella cucina della tua casa è ladi. Per realizzare questo dolce dalinconfondibile dovrai usare lae il risultato oltre che goloso sarà anche leggero. Riuscire a portare a termine la preparazione sarà molto semplice tanto che potrà mettersi ai fornelli anche chi non è abituato a stare in cucina. Curiosa di scoprire tutti i segreti per preparare questa deliziosaautunnale alla? Per riuscirci devi solo continuare a leggere e il dolce si preparerà praticamente da solo. Realizzare questo dolce è davvero facilissimo e grazie al suo gusto davveropotrai fare una bella figura con tutti i tuoi ospiti. Infatti ...