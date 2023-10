Torna la Fiera del Parco dei Colli di Bergamo in Valmarina

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ladeldei, la manifestazione organizzata dall’ente, che domenica 15 ottobre animerà lo spettacolare scenario della valletta di, alle porte della città di. E quest’anno, per la XIX edizione, si terrà in autunno, a differenza degli altri anni. Protagoniste, come di consueto, le aziende agricole che operano attivamente sul territorio del: dalle 9.30 alle 18.30 presso gli stand del mercato agricolo sarà possibile sperimentarsi con originali laboratori, acquistare prodotti tipici a km zero e conoscere da vicino bovini, equini e caprini allevati secondo le antiche consuetudini. Dalle 9.30 alle 18, esposizione di animali, stand e laboratori. Alle 9.30 inizio della manifestazione e saluti delle autorità. ...