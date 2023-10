Torino | Ricci convocato in nazionale

... mentre al posto di tonali è stato chiamatodel. LA GIORNATA DI CAOS VISSUTA IN NAZIONALE La situazione per Zaniolo e Tonali si fa sempre più complessa. La Figc ha comunicato che a breve ...

Scommesse, Torino indaga anche su Zaniolo e Tonali. Il granata Ricci in azzurro RaiNews

Politano in Nazionale al posto di Zaniolo (Ricci per Tonali ... IlNapolista

Solo 6 gol in 8 gare di campionato: il tecnico dei granata ha risorse per battere nuove strade e far rendere l’attacco. Tante le possibilità: punti fermi la difesa a tre e il colombiano centravanti. L ...Eppure Samuele Ricci e Ivan Ilic non hanno ancora trovato i giusti equilibri per giocare insieme ad alti livelli. E così, complice anche un momento non particolarmente felice per i granata, la coppia ...