Tonali e Zaniolo | caso scommesse | «Era solo poker e blackjack»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dopo la notifica dell’avviso di garanzia a Coverciano da parte della polizia, Sandro sta tornando a Milano dove parlerà con procuratore e legali. Nicolò ha ricevuto la visita di papà Igor e partirà con volo privato per l’Inghilterra

CORONA ZALEWSKI - Fabrizio Corona ha rivelato, come aveva già anticipato nelle scorse ore, il nome del quarto giocatore - dopo Fagioli,- coinvolto nel calcioscommesse. Si tratterebbe di Nicola Zalewski , giovane centrocampista della Roma e in questi giorni impegnato con la Nazionale Under 21. CORONA ZALEWSKI - Il re ...

Scandalo scommesse - Tutte le notizie di oggi. Sacchi: "Ci devono essere regole". La nota della Juve La Gazzetta dello Sport

L'esperto di giustizia sportiva, Pierfilippo Capello, si è espresso sul rischio che corrono Tonali e Zaniolo nel caso calcioscommesse ...Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, alla vigilia di Italia-Malta valida per le qualificazioni degli Europei 2024 interviene sul caso che riguarda Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, che hanno ...