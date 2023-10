Tonali e Zaniolo | caso scommesse agita la stampa inglese

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) I tabloid riprendono la notizia del coinvolgimento di due giocatori italiani del Newcastle e dell'Aston Villa che militano in Premier League Ilche coinvolge Sandroe Niclòfinisce sulla. “Bet Shock” è il titolo del tabloid scandalisticoThe Sun sul coinvolgimento di due giocatori italiani del Newcastle e dell’Aston Villa che militano in Premier League. Il giornale spiega che la coppia di calciatori potrebbe essere colpita da lunghe squalifiche in base alle regole della federcalcio italiana, sottolineando che “le normative italiane sono molto più severe di quelle sotto la giurisdizione della Fa (Federcalcio) con una potenziale squalifica fino a tre anni se viene accertata la colpevolezza”. ...