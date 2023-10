Titanic | le 39 frasi più belle del film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

(Di venerdì 13 ottobre 2023), diretto da James Cameron, è unuscito nelle sale di tutto il mondo a partire dal 1997, con protagonisti due giovani. Campione d’incassi assoluto, ha vinto 11 Oscar ed è diventato tra iromantici più celebri di sempre. Per celebrare ancora una volta questo grande classico del cinema moderno, ecco alcune delledelpronunciate dai suoi protagonisti, quelle indimenticabili, più romantiche ed indelebili, leche hanno e continuano rendere celebrein tutto il mondo. “Sono il re del mondo!” “Sono trascorsi 84 anni, e ancora sento l’odore della vernice fresca. I servizi di porcellana non erano mai stati usati. Nessuno aveva mai dormito ...

). In questo momento potrei morire Clem, io mi sento così felice. Non avevo mai provato ...d'amore tratte dai film Disney. I cartoni animati sono solo per i bambini Nulla di più ...

Una cena in perfetto stile Titanic: arriva il ricettario della nave più ... WineNews

L'oroscopo del 4 ottobre 2023 Fanpage.it

Le ricette che vennero servite ai passeggeri del transatlantico Titanic diventano libro di cucina per ricreare l'atmosfera di sfarzo ed eleganza che si respirava a bordo della famosa nave e del viaggi ...Ecco il ricettario ufficiale firmato da Veronica Hinke, intitolato “Titanic: Il Libro di Cucina Ufficiale - 40 Ricette Intramontabili per Ogni Occasione” e disponibile in libreria dallo scorso 29 sett ...