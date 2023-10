Timothée Chalamet è diventato un giovane Wonka nel nuovo trailer

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Perfetto proprio per le feste di Natale,porteràcol suoremake nelle sale. Come sappiamo, parecchi attori, soprattutto rimasti iconici per questo ruolo, hanno già presentato al pubblico varie versioni, ma si può dire che questodirisulta davvero (a prima vista) davvero magico, pronto a trasportarti in unmondo, come possiamo vedere anche nel. La scelta dello sceneggiatore e regista di Paddington, Paul King, è stata quella di proporre una versione piùe magica, quasi, rispetto alle versioni precedenti. E ovviamente (come il buon marketing e pr ci insegna) bisogna tenere alta l’attenzione sul film, in vista della sua uscita, per questo è online un ...