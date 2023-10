ingrana la quarta a Piazza Affari, con il titolo che sale del 3,7% a 0,28 euro, mentre Kkr sta mettendo a punto la sua offerta per la rete. La proposta dovrebbe arrivare sul tavolo dell'ex ...

Tim accelera in Borsa (+3,7%) in vista dell'offerta di Kkr Agenzia ANSA

Tim accelera in Borsa (+3,7%) in vista dell'offerta di Kkr La Prealpina

Tim entra in Borsa con un rialzo del 3,7%. Kkr sta preparando un'offerta per l'infrastruttura fino a 23 miliardi di euro da presentare entro domenica.Tim ingrana la quarta a Piazza Affari, con il titolo che sale del 3,7% a 0,28 euro, mentre Kkr sta mettendo a punto la sua offerta per la rete. (ANSA) ...