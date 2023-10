Thiago Motta scappò nel conoscere il nome del DS del Napoli

Prima ha ammesso di vivere con lui un "momento no", poi ha ammesso che non era la sua prima scelta, citandoe Luis Enrique. E come se non bastasse, in un convegno all'Università Luiss ha ...

"Interrogato Thiago Motta": il tecnico sotto la lente d'ingrandimento | Ecco cosa è successo Il Giornale dello sport

La partenza di Marko Arnautovic a ridosso del 1 settembre ha innescato una catena in cui Zirkzee è diventato il nove titolare dei rossoblù e Van Hooijdonk il suo vice, quando durante l’estate sembrava ...Verona e Sassuolo blindano Hien e Erlic. Nella Capitale l'esterno della Lazio inizia a ingolosire, braccio di ferro con il club ma rinnovo lontano ...