Thiago Motta-Napoli | retroscena a sorpresa | la risposta di De Laurentiis che non piacque all’allenatore

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Con la rinuncia di Antonio Conte, la dirigenza spera in un cambio di marcia per Rudi Garcia alla guida delI risultati ottenuti da Rudi Garcia sulla panchina delnon hanno convinto nessuno tra dirigenza, ambiente e spogliatoio. Soltanto 5 vittorie in 10 partite tra campionato e Champions League e un gioco espresso che non ha affatto somiglianze con quello manifestato l’anno scorso. Quasi ad un passo dall’esonero, dopo la rinuncia di Antonio Conte che ha preferito godersi la famiglia e restare ancora per un pò lontano dai campi, Garcia dovrà adesso sorprendere tutti provando a fare incetta di vittorie e risultati positivi. A partire dalla partita del Bentegodi contro il Verona, alla ripresa del campionato, il tecnico francese sarà subito messo alla prova.era stato cercato da ADL Ancora prima ...