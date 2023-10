The Walking Dead | The Ones Who Live | un nuovo teaser della serie con Andrew Lincoln e Danai Gurira

MentreDead: Daryl Dixon fa record di ascolti su AMC, i fan si chiedono quando inizieranno le riprese della seconda stagione, interrotte a causa degli scioperi che hanno messo in ginocchio ...

The Walking Dead: Daryl Dixon, quando esce in Italia lo spin-off con ... Everyeye Serie TV

The Walking Dead: Daryl Dixon, le riprese dello spin-off sono pronte ... Everyeye Serie TV

Non era facile sopravvivere a un decennio di zombie e nemici di ogni tipo, ragion per cui chi ce l'ha fatta merita senza ombra di dubbio che le sue gesta ci vengano raccontate anche oltre il finale di ...C'è una data per la ripartenza delle riprese dello spin-off di The Walking Dead su Daryl Dixon dopo lo stop dettato dallo sciopero degli attori.