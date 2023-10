Terremoto in Emilia-Romagna | due scosse una dopo l’altra

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un’altra forte scossa diregistrata in Italia. Stavolta la terra ha tremato in provincia di Piacenza, in, con epicentro nel territorio del Comune di Vigolzone, nella Val Nure. Nella mattinata di venerdì 13 ottobre, intorno alle 7, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una scossa di magnitudo 3.5. A una profondità di 22 km.Leggi anche: Afghanistan, nuovo forte: feriti e case distruttedi magnitudo 3.5 a Vigolzone in provincia di Piacenza Ilche questa mattina ha avuto come epicentro Vigolzone, è stato avvertito distintamente anche in altri Comuni della provincia di Piacenza, come ad esempio Salsomaggiore, Pontenure, Gropparello e Niviano. Alla prima scossa ne è seguita poco...