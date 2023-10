Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 13 ottobre 2023

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate diin programma dal 16 al 21 ottobre in prima visione su Canale 5. In particolare Fikret confiderà a suo cugino di provare dei sentimenti per la vedova di Yilmaz. Behice, invece, deciderà di ...

Terra amara, anticipazioni 13 ottobre: il ritrovamento dei soldi di Yilmaz Mediaset Infinity

Terra Amara Anticipazioni 13 ottobre 2023: Behice e Mujgan pretendono i soldi di Yilmaz! ComingSoon.it

Prosegue l'appuntamento con Terra amara e le anticipazioni annunciano ancora colpi di scena per Demir e Zuleyha.Nelle puntate 16-21 ottobre di Terra amara, Behice si lancia nel vuoto dopo essere stata smascherata da Demir, mentre Fikret è innamorato di Mujgan ...