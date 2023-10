Termovalorizzatore a Roma | Zuccalà | “A Gualtieri serve l’ecomostro”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Adriano, capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale del Lazio, ieri in conferenza stampa avete presentato dei dati per sostenere la vostra tesi contro il ricorso al: di cosa si tratta e cosa dicono questi dati? “I dati riportati nel piano rifiuti regionale, attualmente in vigore, sono confermati nelle premesse dal piano rifiuti die prevedono il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata in tutta la regione nel 2025 e 300mila tonnellate di residuo da incenerire. L’unico impianto esistente di incenerimento nella Regione Lazio, quello di San Vittore, è già autorizzato per il trattamento di 400mila tonnellate di rifiuti, quindi un nuovo inceneritore di 600mila tonnellate a Santa Palomba nona nulla. Il piano diè ...