Tensione in Under 21 | pugno ad un compagno e frattura del setto nasale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Momenti di grandein casa21. Secondo quanto riporta l’ANSA, alla base della decisione del tecnico Carmine Nunziata di mandare a casa Marco Nasti, ci sarebbe una lite. Nel dettaglio l’attaccante del Bari avrebbe colpito con unildi nazionale Matteo Ruggeri, dell’Atalanta, provocandogli la sospettadel. Ruggeri è tornato a Bergamo per curarsi e a Nasti non sono bastate le scuse: il calciatore è stato escluso dal gruppo. “Mi sono già scusato privatamente ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita”. Così, in una storia su Instagram, ...