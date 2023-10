Tennis | Torneo Shanghai Dimitrov piega Jarry | è in semifinale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il bulgaro si impone in due set sul cileno e approda fra i primi quattro. ROMA - Continua la cavalcata di Grigornel "RolexMasters",Atp "1000" dotato di un montepremi complessivo pari a 8.800.000 dollari in scena sui campi in cemento della grande città cinese. Ilta

... potrebbe concludersi con un epilogo ancora più premiante in termini di classifica se il...telecamere e intervistatore condividendo con il pubblico una tenerezza mai vista sui campi di, ...

Tennis: Torneo Hong Kong. Trevisan in semifinale Tiscali

Tel Aviv, cancellato il torneo Atp 250 La Gazzetta dello Sport

La tennista toscana vince in due set e continua la cavalcata in Cina.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini si è qualificata per le semifinali ...Il torneo vinto lo scorso anno da Djokovic superando Cilic in finale non si disputerà: era tornato in calendario dopo 26 anni ...