Tennis | Nicola Pietrangeli dimesso dall’ospedale dopo il malore

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Buone notizie per quanto riguarda le condizioni di salute di: l’ambasciatore delitaliano e leggenda dello sport azzurro era stato ricoverato al Policlinico Gemelli per un lievee per controllare le sue condizioni generali di salute. L’ex vincitore del Roland Garros è tornato a casaqualche giorno di ricovero in ospedale in via precauzionale: una settimana fa aveva accusato segni di malessere come giramenti di testa e piccoli svenimenti.una serie di accertamenti ed esami il pericolo è stato scampato e il 90enne è fuori pericolo e potrà cominciare una breve riabilitazione: recentemente si era reso protagonista per le forti dichiarazioni su Jannik Sinner e la sua rinuncia alla Coppa Davis. Foto: Lapresse