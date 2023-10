Tegola per un Big di Serie A | c’è la lesione | tifosi in ansia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Brutte notizie per un grande protagonista della nostraA: c’è, rischia di saltare diverse partite. La pausa per le nazionali non porta buone notizie per idi… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della Figc, ha ipotizzato una possibile penal'accusa di calcioscommesse: "Il caso di calcio scommesse è l'ennesimail movimento italiano. E' ...

Juventus, enorme tegola per Allegri: infortunio in Nazionale JMania

Juventus, infortunio in Nazionale: tegola per Allegri, salta il Milan Calcio in Pillole

L'attaccante della Juventus farà rientro al club di appartenenza non essendo in grado di recuperare per la partita di martedì a Wembley. Un'altra botta per il tecnico in vista di impegni importanti ve ...Una tegola per Gasperini che ha sempre puntato molto sul forte centrocampista olandese e che nelle due gare dopo la sosta dovrà fare a meno di lui”, scrive Tuttosport che poi aggiunge: “In casa ...