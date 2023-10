Tassa al 40% sugli extraprofitti banche | come funziona e a cosa serve

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ha scatenato un putiferio sui mercati laal 40%delle, inserita nel Decreto omnibus-bis o Decreto Asset, approdato ufficialmente in Gazzetta lo scorso 9 ottobre. la nuova norma destinata agli istituti di credito prevede per il 2023 un’imposta straordinaria sui margini di interesse – i cosiddetti– delleoperanti in Italia, con l’applicazione di un’aliquota del 40 per cento sul margine degli interessi. Rispetto alla sua versione iniziale, uscita dal consiglio dei ministri dello scorso 8 agosto, laè stata rivista e approvata in fase di conversione del Decreto Asset con diverse novità. In primis, la novità contenuta nel nuovo comma 5-bis dell’articolo 26, ...